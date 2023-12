Gwiazda w żałobie. Ten człowiek widział jego pierwsze kroki na torze

Sovcik w czasach swojej prezesury doprowadził do wielu zmian na torze w Żarnowicy . Przebudowano trybuny, poprawiono jakość nawierzchni. Znacznie powiększono także park maszyn (charakterystyczny, położony na podwyższeniu). Z pewnością gdyby nie prężna działalność Sovcika, w tym słowackim mieście mogliby zapomnieć o organizacji wielu międzynarodowych imprez, a praktycznie co roku odbywa się tam minimum jeden mocny turniej z obsadą, której wiele ośrodków może pozazdrościć. Są eliminacje GP czy SEC.

Z oczywistych względów były prezes klubu obserwował rozwój Martina Vaculika, największej gwiazdy słowackiego żużla, brązowego medalisty GP i jednego z najlepszych zawodników ostatnich lat. To także dzięki poprawionej infrastrukturze domowego obiektu (Żarnowica jest jedynym torem na Słowacji), Vaculik mógł regularnie i bezpiecznie trenować . Gdzie jest teraz, wszyscy wiemy. Ściga się w PGE Ekstralidze i cyklu Grand Prix, ma za sobą najlepszy sezon w karierze. A stać go z pewnością na jeszcze więcej.

Żarnowica w żałobie po stracie legendarnego działacza

W mediach społecznościowych nie brakowało komentarzy, w których kibice wyrażali swoją wdzięczność dla Milana Sovcika. Mówili wprost, że gdyby nie on, klub mógłby już nie istnieć. - Ten człowiek doprowadził do tego, że wciąż możemy ten sport oglądać w naszym mieście. Nie tylko wykonywał swoją pracę, ale często też działał społecznie, wielokrotnie widywałem go na stadionie o późnych porach. Przecież wtedy na pewno był już po pracy. Wielki działacz, pamięć o nim będzie wieczna - napisał pan Ondrej. - Mieliśmy szczęście, że przytrafił się nam taki ktoś - dodał pan Jakub.