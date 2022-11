Gwiazda u prezydenta. Witali ich jak królów

Jason Doyle, Krzysztof Kasprzak, Mateusz Świdnicki, Szymon Bańdur oraz Denis Zieliński, to nowe nabytki beniaminka z Krosna. Do tego twarze znane z sezonu 2022, czyli Andrzej Lebiediew, Vaclav Milik, Krzysztof Sadurski i Kacper Szopa. Ten skład ma dać Wilkom upragnione utrzymanie, które jest celem każdego beniaminka. Zestawienie wygląda nieźle i na pewno daje większe szanse niż Arged Malesa miała w tym sezonie. Zresztą ich występ zakończył się katastrofą.

Oni są zachwyceni. Mówią, że wciąż nie wierzą

W Krośnie zapanował istny szał na Wilki. Fani są bardzo zadowoleni z drużyny zbudowanej na sezon 2023. - Brawo prezes, brawo klub. To najlepsze, co można było wyciągnąć. Gdyby ktoś mi powiedział kilka lat temu, że zobaczę tu Doyle'a, to kazałbym mu puknąć się w głowę. Nie wierzę, że tego doczekałem - pisze pan Jakub. - Też jestem pod wielkim wrażeniem. Kasprzak i Doyle to klasa światowa, nawet jeśli aktualnie nie walczą o tytuły. Przypomnę, jakich zawodników oglądaliśmy u nas jeszcze cztery lata temu - dodaje pan Bogumił.