Gwiazda spełnia się w nowej pasji. Te liczby robią wrażenie

Powolny koniec mistrza?

Te wszystkie oznaki świadczą o jednym. 3-krotny mistrz świata nie ma zamiaru wracać do swojej najlepszej dyspozycji. On już swoje zrobił. Teraz jest zawodnikiem z drugiej dziesiątki PGE Ekstraligi, a także drugoplanową postacią cyklu Grand Prix. Nie ma już takiego parcia na sukcesy, jak wcześniej , a swoje zrobiły także urazy, których doznawał.

W przyszłym roku będzie miał 34 lata. Po sezonie 2024 kończy mu się kontrakt w klubie z Wrocławia i pewnie wtedy zdecyduje, co dalej. Sam zainteresowany mówił po zdobytym trzecim tytule, że nie zamierza ścigać się do czterdziestki. W tegorocznym okienku transferowym chrapkę na niego miały zespoły z Leszna i Zielonej Góry, które liczyły, że nowe środowisko pomoże mu złapać wiatr w żagle. On najpewniej jednak woli pożegnać się z tym sportem w swoim domu, czyli we Wrocławiu.