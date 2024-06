Gwiazda śmieje się im w twarz. Za chwilę rozbije bank?

PGE Ekstraliga. Czy Max Fricke rozbije bank?

Już raczej nikt nie ma wątpliwości, że decyzja o braku zaproszenia dla Fricke'a była po prostu błędna . Australijczyk ustabilizował jazdę na bardzo wysokim poziomie. W samej PGE Ekstralidze poprawił średnią biegową z 2,000 na 2,079, stał się zdecydowanym liderem ZOOLeszcz GKM-u Grudziądz. W klubie z gażą dla swojej gwiazdy doszli do sufitu. Kilka tygodni temu pisaliśmy, że GKM więcej już Fricke'owi nie może zapłacić . Od początku sezonu Australijczyk zaskakuje, więc plotki o zainteresowaniu bogatszych klubów nie są żadnym zaskoczeniem. Teraz jeszcze zawodnik dołożył do swojego CV doskonale występy w dwóch turniejach Grand Prix, w których zastępował Doyle'a jako pierwszy rezerwowy. W Pradze był siódmy (dojechał do mety czwarty w półfinale, choć zwyciężył w fazie zasadniczej), a w Malilli zajął drugie miejsce, za mistrzem Bartoszem Zmarzlikiem. Ciągle się rozwija i chyba nie są to jeszcze wyżyny jego możliwości .

Grand Prix. Na co stać Maxa Fricke'a?

Fricke do końca tegorocznego cyklu będzie zastępować Doyle'a. Co w następnym roku? Po takich występach w całym sezonie po prostu musi być pewniakiem do stałej dzikiej karty. Kto wie, czy jednak sam nie załatwi tej sprawy szybciej. 4 października w czeskich Pardubicach wystąpi w Grand Prix Challenge, gdzie będzie jednym z faworytów. Jeśli awansuje, to nie będzie musiał obgryzywać paznokci i liczyć na łaskę organizatorów.



Wtedy już z pewnością będzie znana przyszłość Australijczyka w PGE Ekstralidze. Odejście z Grudziądza wcale nie jest najlepszą opcją dla zawodnika. Fricke w GKM-ie już teraz status gwiazdy oraz gwiazdorską umowę. Dostał 1,1 miliona za podpis i za każdy punkt kasuje 11 tysięcy. W innym miejscu co prawda mógłby dostać nieznaczną podwyżkę, natomiast byłby jedną z kilku gwiazd. W Grudziądzu jest niekwestionowanym liderem, trener Robert Kościecha od niego rozpoczyna ustawienie składu na konkretnego rywala.



Zostać czy odejść? Kiedyś taki dylemat miał dawny lider GKM-u - Artiom Łaguta. W Grudziądzu jeździł przez sześć lat. Fricke nie jest nawet na półmetku tej drogi.