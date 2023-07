Gwiazda reprezentacji na ławie. To będzie boleć [FELIETON]

We wtorek rusza we Wrocławiu Drużynowy Puchar Świata na żużlu. W sobotę podczas finału do gry wejdzie reprezentacja Polski, który w swoim koronnym turnieju powalczy o tytuł. Od dobrych kilku tygodni zastanawiamy się kogo powoła ostatecznie trener Rafał Dobrucki. Skład kadry strzeżony jest niczym największa tajemnica.