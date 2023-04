Gwiazda reality show powraca. Tylko w innej kurtce

Duńczyk w trakcie poprzedniego sezonu uzgodnił warunki przedłużenia kontraktu. Miał zostać w Zdunek Wybrzeżu na czwarty rok z rzędu, ale nie dotrzymał słowa . Klub miał poślizg w płatnościach i trzech zawodników straciło cierpliwość. Oprócz Jensena byli to Timo Lahti oraz Adrian Gała. Wszystkie trzy przypadki łączyła podobna historia. Żużlowcy ustalili warunki nowych umów, lecz po opóźnieniach w wypłatach, wrócili do rozmów z innymi klubami. Działacze znad morza o odejściu Jensena dowiedzieli się z... internetu . Fin i Polak o zmianie decyzji poinformowali, ale dopiero wtedy, kiedy kasa wpłynęła na ich konta.

Jensen to gwiazda reality show

Nowy zawodnik Falubazu w 2017 roku wystąpił w duńskiej edycji "Hotel Paradise". Uczestnicy tego programu nie są znani ze sportowego trybu życia, jednak dla sportowca była to pewnego rodzaju odskocznia i odpoczynek po trudach sezonu w Wandzie Kraków. Wtedy kariera Jensena nie rozwijała się prawidłowo, wręcz wyhamowała. Odnalazł się dopiero na Wyspach Brytyjskich. Tam dostrzegli go gdańszczanie, choć ofert z Polski miał więcej.



Duńczyk w kontaktach z mediami nie jest przesadnie rozmowny. W styczniu 2021 roku w wywiadzie dla portalu trojmiasto.pl został zapytany o występ w reality show. - Nie chcę już wracać do tego tematu - szybko uciął temat. W okresie zimowym Jensen również pracował jako spawacz. Ogólnie duńscy żużlowcy nie uciekają od takich czynności. Wielu z nich po sezonie żużlowym chce pracować.