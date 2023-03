Gwiazda poza składem! Menadżer nie ma wątpliwości

Zła passa Jonasa Jeppesena nie skończy się po przenosinach do drugiej ligi? Sławomir Kryjom, żużlowy menadżer z ogromnym doświadczeniem, podał skład Texom Stali Rzeszów na sezon 2023. 25-letniego Duńczyka tam nie ma.

Tak widzi skład Stali polski menadżer

- Na U-24 Rafał Karczmarz. Jak idzie o pozycje seniorskie, to dokładam kolejnego Polaka: Marcina Nowaka. Dalej Jacob Thorssell, Peter Kildemand i Kevin Woelbert. Jonas Jeppesen i Eduard Krcmar na ławie. Co do juniorów, to postawiłbym na Mateusza Majchera i Philipa Hellstroema-Baengsa - wylicza Kryjom w rozmowie z polskizuzel.pl.

To wszystko brzmi sensacyjnie (ktoś taki, jak Jeppesen w 2. Lidze powinien być gwiazdą), ale jak dobrze nad tym pomyśleć, to menadżer pracujący obecnie z niemieckim Trans MF Landshut Devils może mieć rację. Karczmarz i Nowak muszą być w seniorskim składzie, bo regulamin nakłada obowiązek wpisania dwóch Polaków. Zagraniczna wyliczanka Kryjoma też ma sens.

Szybka kontra. Odcięli pępowinę i wszystko się załamało / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Thorssell, Kildemand i Woelbert mocniejsi od Jeppesena

Thorssell ma za sobą kolejny dobry sezon w drugiej lidze. Na tym poziomie jest jednym z lepszych zawodników. W OK Bedmet Kolejarzu Opole, gdzie był wcześniej, zawodził w fazie play-off, ale w rundzie zasadniczej wszystko się zgadzało. Nie ma powodu, by sądzić, że w Stali będzie inaczej.

Idźmy dalej. Dla Kildemanda, który w przeszłości błyszczał w Grand Prix, był też kiedyś gwiazdą Stali, ten sezon to ostatnia szansa na odbicie się od dna i odrodzenie. W Stali zrobią wszystko, by go postawić go na nogi. Nikt nie posadzi go na dzień dobry na ławie.

Kryjom wybrał jeszcze Niemca Woelberta i tu też trzeba napisać, że w 2022 był on mocnym punktem Stali. To był zresztą jeden z pierwszych wyborów transferowych klubu z Rzeszowa. Wychodzi więc na to, że Jeppesen może być w tej układance wyborem numer 4. To się jednak może zmienić. Sparingi przed sezonem będą bardzo ważne dla Duńczyka.

Zobacz również:

Jonas Jeppesen / Grzegorz Przygodziński

Jonas Jeppesen / Paweł Wilczyński