Gwiazda polskiej ligi zmieni klub. Biznesmen nie krył żalu. "Płakać mi się chce"

Od dłuższego czasu wiele na to wskazuje, że Brady Kurtz zasili szeregi Betard Sparty Wrocław. Australijczyk zastąpi legendę klubu, Taia Woffindena. Decyzję miał podjąć dużo wcześniej, choć INNPRO ROW Rybnik wciąż ma szansę na awans do PGE Ekstraligi. Obrazki po meczu były jednak dość wymowne.

Reakcja prezesa na pytanie o odejście gwiazdy, "Wiecie więcej niż ja"

Komentatorzy spotkania dostrzegli rundę honorową Kurtza po pierwszym starciu finałowym w Rybniku. - To co? Chyba dziękuje za cały sezon rybnickiej publiczności. Pożegnanie wypadło doskonale - wspomniał Krzysztof Cegielski. 27-latek zdobył płatny komplet punktów i kolejny raz potwierdził, że jego miejsce jest w najlepszej lidze świata.

Nie wytrzymał przy setkach tysięcy widzów, "Jak czytam fachowców..."

Przy okazji oberwało się Mateuszowi Dziopie, który akurat komentował to spotkanie. - Cały czas słucham, co pan redaktor Dziopa mówi. To znaczy, że my pojedziemy z inną Polonią Bydgoszcz w niedzielę? Jaka to jest inna? Taka sama, tylko na swoim torze. No nie rozumiem - mówił podirytowany.