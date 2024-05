Gwiazda polskiej ligi w ogniu krytyki. Bezlitosna reakcja kibiców. Domagali się jednego

Trybuny zamarły. Lider Cellfast Wilków wylądował w szpitalu

Bezlitosna reakcja kibiców. Domagali się czerwonej kartki

W pewnym sensie miałoby to uzasadniony sens. Warto jednak pamiętać, że arbiter nie ma takiego obowiązku, aby ukarać zawodnika czerwoną kartką, gdy ten pośle swojego rywala do szpitala. O dodatkowej karze decyduje sędzia, ale tylko jeśli uzna, że dany żużlowiec zdecydowanie przekroczył przepisy. I nie ma co się dziwić, bo Kurtz z pewnością nie miał zamiaru "połamać" swojego przeciwnika, jak wskazują najbardziej skrajni zwolennicy tej kary.