Gwiazda poczeka dłużej. Za droga dla faworyta ligi?

Postawiono na Matica Ivacica, czyli Słoweńca który przede wszystkim jest dużo tańszy niż Bjerre i któremu dużo bardziej zależy na jak najwcześniejszym zaczęciu ścigania. Do tej pory też był bez zatrudnienia (miał kontrakt warszawski w Rzeszowie, ale tam był bez szans na jazdę), więc to dla niego dobra okazja. Zna tor w Tarnowie, bo jeździł tam rok temu i zdarzało mu się wypaść dobrze. Poziom Ivacica w porównaniu do poziomu Bjerre to oczywiście inna liga, ale może jakieś punkty nowy-stary nabytek klubu będzie w stanie przywieźć. Najpewniej w momencie powrotu Bellego, Ivacic wypadnie jednak ze składu Unii.