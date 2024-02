Gwiazda obniża loty. Powoli tracą do niego cierpliwość

To będzie ósmy sezon Leona Madsena w Częstochowie. Przejście Duńczyka do Włókniarza było jego najlepszą decyzją w karierze, bo to właśnie tutaj rozwinął skrzydła i stał się zawodnikiem klasy światowej. Wszedł również na poziom finansowy, jakiego większość zawodników nigdy nie osiągnie. Gwiazda kasuje około trzech milionów złotych na rok. Działacze oczekują tym samym równie bardzo wysokiego poziomu sportowego. Z tym w ostatnim czasie jest pewien problem.