Gwiazda napisze nowy rozdział. W tej roli czuje się najlepiej

To nie była trudna decyzja. Dla mnie to zawsze przyjemność, że mogę pomóc klubom wrócić na szczyt, ale także praca, dzięki której zarabiam pieniądze i mogę zapłacić mojemu teamowi, uregulować faktury i po prostu opiekować się moją rodziną. Texom Stal Rzeszów to profesjonalny klub, w którym miałem już przyjemność startować. Znam miasto i ludzi, którzy pracują wokół rzeszowskiego speedwaya, dlatego to nie była trudna decyzja. To biznes i po prostu musisz wybrać to, co najlepsze. To dla mnie szansa i nowe wyzwanie, aby pomóc klubowi z Rzeszowa wrócić na szczyt. Pamiętam czasy jak wiele lat temu jeździłem dla Rzeszowa i pomagałem im utrzymać się w PGE Ekstralidze. Wierzę, że marzenia mogą się spełnić i klub odniesie sukces a kibice będą szczęśliwi w sezonie 2024

~ powiedział w rozmowie z Canal+