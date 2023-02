Gwiazda mówi, jak powinno wyglądać GP. Taki ma pomysł

Dominik Kubera to jeden z tych, którzy zdaniem dużej części obserwatorów powinni jeździć w cyklu Grand Prix. Wielu czekało, wręcz było pewnych że na sezon 2023 otrzyma on stałą dziką kartę, ale nic takiego się nie stało. Teraz żużlowiec Motoru opisał, jak jego zdaniem powinien wyglądać system eliminacji do cyklu.