Gwiazda Motoru spadła z krzesła. Takiej oferty się nie spodziewał

Motor załatał nim dziurę po Michelsenie

Teraz Apator chętnie by go przygarnął z powrotem

Kosmiczna oferta nie zrobiła wrażenia

Pytanie jednak, czy Holder da się skusić. Bo z jednej strony jest fortuna, a z drugiej nic nie słychać o tym, żeby na Holderze zrobiło to jakiekolwiek wrażenie. Można oczywiście założyć, że Motor podniesie mu delikatnie kontrakt (zwolnią się środki z kontraktu Wiktora Przyjemskiego, który po 2024 ma odejść), ale czy aż do poziomu 1,2 i 12, to bardzo wątpliwe. Inna sprawa, że zawodnicy w Lublinie mogą liczyć na bonusy od sponsorów . Mówi się, że Dominik Kubera ma z tego tytułu blisko pół miliona.

Gdyby więc kontrakt Holdera został podniesiony o 200 tysięcy na podpisie i do 10 tysięcy za każdy zdobyty punkt, to faktycznie byłaby to dla niego równie dobra opcja. Motor płaci też premie bez poślizgu, co również jest ważne. Poza wszystkim Holder widzi, że lubelski klimat mu służy, że jeżdżąc w Motorze, stał się gwiazdą i czołowym zawodnikiem Grand Prix. Rok temu był o krok od zdobycia medalu, teraz też liczy się w grze o końcowe podium. Wiele więc wskazuje na to, że Apator będzie się musiał obejść smakiem. I to pomimo tego, że po tej ostatniej ofercie Holder musiał spaść z krzesła.