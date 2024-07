Choć Wiktor Przyjemski oficjalnie temu zaprzeczył, to z naszych informacji wynika, że jeśli Abramczyk Polonia awansuje do PGE Ekstraligi, to 19-latek wróci do Bydgoszczy. Abramczyk to jego główny sponsor, a on się w Polonii dobrze czuje. Kiedy rok temu był zmuszony odejść (chciał jeździć w Ekstralidze, a Polonia nie awansowała), to żegnał się ze łzami w oczach.