Leon Madsen od kilku lat jest bezapelacyjnie najlepszym Duńczykiem jeżdżącym obecnie po owalnych torach. Gwiazda Eltrox Włókniarza nie dość, że regularnie kończy rozgrywki PGE Ekstraligi na czołowych pozycjach pod względem średniej biegowej, to na dodatek zdołał wywalczyć już mnóstwo medali na arenie międzynarodowej.

33-latek z pewnością do dziś wspomina chociażby sezon 2019, kiedy to o mały włos przegrał tytuł indywidualnego mistrza świata z Bartoszem Zmarzlikiem. To właśnie wtedy zawodnik pokazał się kibicom z całego globu i dał do zrozumienia rywalom, iż trzeba się z nim liczyć. Niestety po niespodziewanym sukcesie przyszedł moment słabości i chociażby kilka miesięcy temu żużlowiec uplasował się daleko za podium, na odległej siódmej pozycji.

Leon Madsen chce zostać mistrzem świata

Leon Madsen pomimo braku spektakularnych sukcesów w ostatnich miesiącach, nie zamierza porzucać marzeń z dzieciństwa. Szczególnie tegorocznej zimy emanuje on ogromną pewnością siebie i zapowiada twardą walkę. - W tym roku zobaczycie moją wersję z sezonu 2019! Będę przygotowany najlepiej jak tylko potrafię i mam nadzieję, że udowodnię to wszystkim moimi wynikami. Po świetnym okresie startów w 2019 roku niestety miałem parę problemów ze sprzętem i kontuzjami, dlatego tak to wszystko wyhamowało - mówi na łamach fimspeedway.com.

Na niekorzyść Duńczyka gra uraz kolana, który dokucza mu do dziś. Od upadku w Bydgoszczy co prawda minęło ponad pół roku, ale 33-latek wciąż zmaga się z bólem. Reprezentant Eltrox Włókniarza nie zamierza jednak zbytnio się tym przejmować i chce niebawem zgarnąć pełną pulę. - Bartek i Artiom są do pokonania. Jeżeli w trakcie sezonu nie załapię jakieś pechowej kontuzji i nie będę miał problemów ze sprzętem, to stać mnie na równą walkę do końca. Aby zdobyć tytuł wszystko musi się ułożyć. Chcę mieć taki sezon w tym roku - kończy.

O wsparcie lokalnych kibiców, srebrny medalista z 2019 nie powinien się martwić. Jego kraj na złoto czeka bowiem od ponad dekady. Ostatnio z podobnego sukcesu w 2008 roku cieszył się Nicki Pedersen.