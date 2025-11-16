Gwiazda ligi ma problem. Ten numer już nie przejdzie, czas na zmiany

Grzegorz Zengota to postać uwielbiana w Lesznie. Nie opuścił drużyny po spadku w 2024 roku. Został w klubie i rok później pomógł mu wywalczyć awans do PGE Ekstraligi. Swoje zrobił, ale trudno nie odnieść wrażenia, że nie był to idealny rok w jego wykonaniu.

Były prezes Unii zdiagnozował problemy Zengoty

Jeden z liderów Unii był dziesiątym zawodnikiem 2. Metalkas Ekstraligi pod względem średniej. Ta wyniosła w jego przypadku 2,098 pkt./bieg. Źle to nie wygląda, ale z pewnością stać go na więcej. Tym bardziej, że kilka meczów nie było dla niego udanych.

Rufin Sokołowski, z którym rozmawialiśmy o przyszłości Unii ma swoje zdanie na temat problemów tego zawodnika. - W 2. Metalkas Ekstralidze przegrywał za dużo startów. Potem odrabiał straty na dystansie i wyprzedzał rywali, ale to się nie uda w PGE Ekstralidze. Tam, jak przegra się start, to trudno wyprzedzać, bo klasa zawodników jest inna. Moim zdaniem, jeśli poprawi ten element startowy i dopracuje sprzęt, to może być bardzo solidnym zawodnikiem na poziomie 7-8 punktów - zauważa nasz rozmówca.

I trudno nie zgodzić się z tymi słowami, bo Zengota to typowy "startowiec". Jeśli sprzęt ma poukładany, to ten element jest jego największą bronią. Z szybkich wyjść spod taśmy słynął od początku swojej kariery.

Carlos Alcaraz - Felix Auger-Aliassime. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Zengota powalczy o swoją przyszłość w Lesznie

Z drugiej strony są i tacy, którzy twierdzą, że przy dobrych lotach Zengota tę samą średnią może powtórzyć w PGE Ekstralidze. Tory w PGE Ekstralidze zna bardzo dobrze i ma je opanowane. Jedyne co może mu sprawiać problemy to właśnie kwestie sprzętowe.

W każdym razie Zengota, choć jest bardzo ceniony w Lesznie, to będzie musiał się wykazać i udowodnić, że jest w stanie skutecznie walczyć na najwyższym poziomie. Unia za rok może chcieć wymienić najsłabsze ogniwo. Wtedy sentymentów nie będzie.

Grzegorz Zengota Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Grzegorz Zengota Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Grzegorz Zengota przygotowuje motocykl do startu. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski