Gwiazda ligi do wzięcia. To może być transferowy hit

Co dalej z przyszłością Janusza Kołodzieja?

Chwile po deklaracji zawodnika głos zabrał także Krzysztof Cegielski, jego menedżer, który doprecyzował, co musi stać się, aby faktycznie doszło do przedłużenia umowy z Unią. Nie da się ukryć, że jednym z wiodących czynników będą finanse. Żużlowiec jest gotowy na obniżkę wynagrodzenia, co nie zmienia faktu, że działacze z Leszna musieliby zapewnić mu iście gwiazdorski kontrakt jak na realia 2. Metalkas Ekstraligi, aby mogło dojść do porozumienia.

Kluby będą czekać na decyzję Kołodzieja

Wiele więc wskazuje na to, że pozostanie Kołodzieja w Lesznie wcale nie jest pewne. Gdyby ostatecznie z jakichś względów strony się nie dogadały, to rutynowany zawodnik nie musi martwić się o pracę w PGE Ekstralidze. Co prawda nie we wszystkich ośrodkach znajdzie zatrudnienie, ale kilka klubów chętnie widziałoby go w swoich drużynach. W potrzebie najbardziej będzie Włókniarz Częstochowa, który szykuje zmiany.