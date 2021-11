Gwiazda krąży między Łodzią i Rawiczem. Będzie hit?

Grzegorz Zengota jest blisko Orła Łódź, ale umowy przelanej na papier nie ma. Klub chce jeszcze trochę schłodzić finansowe żądania zawodnika, który z Fogo Unią Leszno sięgnął po dwa tytuły mistrza Polski.

Grzegorz Zengota: dwa kluby czekają na jego decyzję

Na decyzję Grzegorza Zengoty i Orła Łódź czekają w dwóch klubach drugiej ligi: Kolejarzu Rawicz i PSŻ Poznań. Kolejarz jest dla Zengoty opcją awaryjną. Klub ma też jednak nadzieję, że jeśli zawodnik podpisze umowę z Orłem, to otworzy się furtka do pozyskania Norberta Kościucha. Na to samo podobno liczy PSŻ, który w pewnych okolicznościach mógłby zatrudnić Kościucha.

Norbert Kościuch jeździł ostatnio w Orle Łódź, ale jeśli przyjdzie tam Grzegorz Zengota, to byłby skazany na rywalizację o miejsce w składzie. Kościuch był już kiedyś w takiej sytuacji w Apatorze Toruń i bardzo źle to znosił. Wątpliwe, by chciał to powtórzyć, choć Orzeł chętnie wziąłby Zengotę i zatrzymał Kościucha.

Kolejarz Rawicz przyjąłby Grzegorza Zengotę z otwartymi ramionami

Tymczasem w Kolejarzu Rawicz tak Zengota, jak i Kościuch zostaliby powitani z otwartymi ramionami. Każdy z nich byłby ogromnym wzmocnieniem dla drugoligowca, który już ma Daniela Kaczmarka, Sama Mastersa i Damiana Dróżdża.

W Rawiczu rozważają jeszcze angaż Damiana Balińskiego, ale tu wszystko zależy od tego, czy puści go Unia Leszno. Być może Baliński będzie się musiał skupić na roli trenera drużyny U-24. W kręgu zainteresowań Kolejarz jest też Ryan Douglas oraz juniorzy Krzysztof Sadurski i Kacper Pludra. Sadurski jest jednak w orbicie zainteresowań Cellfast Wilków Krosno, które nawet wynegocjowały z Fogo Unią Lesznio kwotę za definitywny transfer w wysokości 300 tysięcy. Zakup nie został jednak sfinalizowany. Pludra rozmawia natomiast z klubami PGE Ekstraligi.

Jeśli w Kolejarzu Rawicz nie doczekają się na wspomnianych juniorów, to zatrudnią jakiegoś zagranicznego młodzieżowca, a Polaka wezmą na gościa.