Gwiazda jedzie o kontrakt. Za rok chcą go u siebie?

Chcą go we Wrocławiu. To będzie próba generalna?

W środowisku często się słyszy, że Max Fricke jest na celowniku Betard Sparty Wrocław, która szuka wzmocnienia, by najpewniej będzie żegnać się z Taiem Woffindenem. Fricke jeździł już kiedyś w tym klubie i - jak to on - prezentował się różnie. Zasadniczo jednak nie do końca spełniał oczekiwania, więc pozbyto się go bez większego smutku. Teraz jednak widać, że być może wszystkie te wydarzenia, plus wypadnięcie z Grand Prix, podziałały na niego motywująco. Od początku tego roku Fricke to inny zawodnik. Szybki, dynamiczny, równy i przede wszystkim bardzo skuteczny, co było widać choćby w Zielonej Górze.