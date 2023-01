To grozi Sparcie Wrocław. Będzie kiepska atmosfera w szatni?

Za rok Bewley nie będzie już jednak zawodnikiem U-24 i to jest konkretny problem dla Sparty. Im bliżej będzie końca rozgrywek, tym rywalizacja o miejsce w składzie może być coraz bardziej zażarta. To może się przełożyć na atmosferę w szatni.

Od środka mogą też rozbić drużynę Sparty wszelkie transferowe spekulacje. Bo jeśli tylko któryś z seniorów dowie się, że może zostać odstrzelony, to może to zepsuć klimat w klubie.

To, że ktoś będzie odstrzelony, jest pewne. Jak Bewley skończy z jazdą na pozycji U-24, to Sparta będzie mieć pięciu seniorów i cztery miejsca w składzie.

Najbardziej zagrożeni? Woffinden i Pawlicki

Ten rok może jednak wywrócić hierarchię do góry nogami. Inna sprawa, że trudno sobie wyobrazić, że Sparta skreśli kapitana i wychowanka Janowskiego lub Bewleya, który jest przecież młodą, wschodzącą gwiazdą. Na Łagutę Sparta czekała rok, więc jego też należałoby raczej wpisać do zbioru zawodników niezagrożonych. To tylko pokazuje, że finalnie klub będzie wybierał między Woffindenem i Pawlickim, który dopiero co przyszedł, co kazałoby napisać wprost, że los Anglika w Sparcie jest przesądzony.