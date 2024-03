Brak dzikiej karty dla Macieja Janowskiego spotkał się z wielkimi głosami oburzenia polskiego środowiska . Żużlowiec Betard Sparty Wrocław co prawda ma za sobą faktycznie kiepski okres kariery, ale nie może to przekreślać jego dorobku ostatnich lat. Jeszcze w 2022 roku zdobył brąz w GP, wcześniej wiele razy kończył tuż za podium, wygrywając sporo pojedynczych turniejów. W PGE Ekstralidze jest jednym z najlepszych zawodników w XXI wieku, zdobywał też złoto i wiele innych medali w IMP. To jednak widocznie za mało na dziką kartę.

Jeszcze większe kontrowersje wzbudziło to, kto te zaproszenia kosztem Janowskiego otrzymał. Do rywalizacji zaproszono np. Andrzeja Lebiediewa czy Kaia Huckenbecka, czyli oczywiście mocnych zawodników, należących do szerokiej czołówki. Czy jednak są to nazwiska mogące powalczyć o medal, tak jak przez wiele lat walczył Janowski? To już kwestia mocno dyskusyjna. Tutaj oczywiście działacze kierowali się kluczem geograficznym, chcieli rozszerzenia horyzontów, ale może na tym ucierpieć poziom sportowy cyklu, i tak już nieco zaniedbany. I o to część kibiców ma największe pretensje.