Gwiazda 1. Ligi wpadła na szalony pomysł. "Nie chcę tego robić"

Musielak zmieni kolor włosów?

- W mojej głowie powstał dość szalony pomysł. Otóż, jeśli za tydzień o godz. 21:00 będę miał tutaj 6000 followersów, to pofarbuję głowę na biało. Szczerze tego nie chcę, więc liczę, że nie dobijecie do tej magicznej liczby - zażartował Musielak.



Zgodnie z oczekiwaniami, followersów momentalnie zaczęło zawodnikowi przybywać. Musielak po godzinie zamieścił jeszcze jeden wpis, który jednoznacznie dowodzi o tym, że wie jak ta sytuacja się skończy. - Dobra mordeczki, z tym zakładem to miało być 60000, a nie 6000, ok? - zapytał żużlowiec Arged Malesy.



W momencie publikacji artykułu Musielaka obserwowało już 5178 użytkowników. Sytuacja rozbawiła jego kolegę z toru - Patryka Dudka, który podał tweeta dalej po to, by dotarł on do jeszcze szerszego grona odbiorców. Kibice już żartują, że Musielak powinien zamawiać wizytę u fryzjera. Granica 6000 wydaje się być tylko kwestią czasu.