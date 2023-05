Gubi się w zeznaniach. W klubie czas na zmiany?

Jeśli GKM-owi w awansie do fazy play-off nie pomógł Tomasz Gollob ani zmiany regulaminowe i poszerzenie najważniejszej fazy sezonu z czterech do sześciu zespołów, grudziądzanom nie pomoże już chyba nic. Czy to ostatni dzwonek na zmianę w zarządzie klubu?

- Pamiętajmy, że na samym końcu jeżdżą zawodnicy. W żużlu najważniejsze kwestia jest taka, by stworzyć warunki zawodnikom. Zabezpieczyć finanse i powtarzalne warunki sportowe. Nie twierdzę, że czegoś pod tym względem w Grudziądzu brakuje. W mojej ocenie obecnie najbardziej brakującym czynnikiem jest zdrowie Nickiego Pedersena. Wynik kształtuje świadomość. Jak nie ma wyniku, to wszystko przeszkadza - powiedział były menedżer żużlowy, Jacek Frątczak.

Gubi się w zeznaniach

- Powiedzmy sobie szczerze. Patrząc na średnią Nickiego z zeszłego roku decyzja o budowaniu na nim składu się broni. Jeśli chodzi o Kasprzaka, to potrzebował zmiany i myślę, że skład z nim i tak nie miał większego sensu. Faktycznie można było to szybciej poukładać - skomentował Frątczak.

Kolejny raz zrobili ten błąd

Grudziądzanie po raz kolejny zbudowali szerszą kadrę, niż powinni. Tym razem zakontraktowano sześciu seniorów, a w trakcie sezonu do drużyny mógł dołączyć Wadim Tarasienko. Przez to zawodnicy drugiej linii nie mają spokoju.

- Duża kadra to inna historia i kwestia decyzji. Nie ma co przytaczać tych samych argumentów. Grudziądzanie sami doszli do wniosku, że tak szeroka kadra to był błąd i stąd wypożyczenie Krakowiaka. Mój przykład pokazuje, że więcej w sporcie żużlowym wcale nie oznacza lepiej - zakończył Jacek Frątczak.