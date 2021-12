Grzegorz Zengota odsłania kulisy transferu. Nie miał noża na gardle

Grzegorz Zengota po dwóch latach spędzonych w Bydgoszczy zdecydował się zmienić otoczenie i dołączył do ROW-u Rybnik. Niektórzy kibice uważają, że to efekt przesadnego licytowania się z prezesami klubów i brakiem innych ofert. Reprezentant Polski rozwiał jednak ich wątpliwości. - Uznałem, że to jest dla mnie najlepsza droga – oznajmił.

Zdjęcie Grzegorz Zengota w sezonie 2022 będzie reprezentował barwy ROW-u Rybnik / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan