Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Niewątpliwy talent córka państwa Walasków bardziej niż wyssała z mlekiem matki, odziedziczyła po ojcu. Grzegorz, to obecnie jeden z najstarszych czynnych zawodników. 47-latek był niegdyś stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix i należał do ścisłej krajowej czołówki, wygrywając w Polsce wszystko, co było najcenniejszego do wzięcia, ze złotem IMP i DMP włącznie.