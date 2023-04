Grzeczni jak ich trener. Tak na podium nie wskoczą

Apator ma za sobą ledwo wygrany mecz u siebie z ebut.pl Stalą Gorzów (47:43). Przed drużyną kolejne domowe spotkanie, tym razem z Betard Spartą Wrocław. To szansa na kolejne punkty i skok w tabeli. To jednak przede wszystkim szansa na zmianę wizerunku i pokazanie ekspertom, że mylą się, określając Apator mianem drużyny grzecznej, nijakiej, mdłej, bez wyrazu.

Apator grzeczny jak trener Robert Sawina

Można by zaryzykować stwierdzenie, że Apator jest tak grzeczny, jak trener Robert Sawina. Kiedy pytamy jego byłych kolegów z toru, jaki jest, to mówią wprost, że to niespotykanie spokojny człowiek, który nie podnosi głosu i nie wchodzi w konflikty. To nie jest jego świat.