Grzechy na sumieniu mistrza. Oskubał ich z milionów i zwyzywał kibica

Wyrolował pracodawców. Kibice rzucali mu baknoty

Jason Doyle słynie z tego, że potrafi szybko zaskarbić sobie sympatię kibiców. W Zielonej Górze fani go pokochali, niemal po każdym spotkaniu skandowali jego nazwisko. W 2017 roku mówił nawet, że wierzy w to, że w przyszłym sezonie powalczą o złoto.

- Jestem częścią tej drużyny i chciałem jej pomóc w awansie do finału. W tym roku to się nie udało, ale wierzę, że za rok to się uda - mówił w klubowych mediach. Ten jednak zwiał do KS Apatora, rozwścieczył kibiców, a ci w podziękowaniu rozrzucili w jego stronę sztuczne pieniądze i wywiesili baner "Jason, why? For money!" (tłum. "Jason, dlaczego? Dla pieniędzy!").