Grzebanie w regulaminie. Po co oni to robią?

Kibice znający zasady żużla, a nie śledzący go na co dzień, gdy włączyli transmisję z któregokolwiek z turniejów rozgrywanych w ramach Speedway Of Nations, mogli się zdziwić, gdy zobaczyli, że zawodnikom nie przyznaje się 3, 2 i 1 punktu, tylko 4, 3 lub 2. Regulaminowa zmiana została wprowadzona po to, żeby premiować jazdę parą. Okazuje się jednak, że w minionym tygodniu nie zmieniła absolutnie niczego.