Grupa Azoty podjęła decyzję w sprawie Unii Tarnów. Mamy komunikat

- Zgodnie z opublikowanymi wynikami finansowymi, od początku 2023 roku Grupa Azoty raportowała kolejno straty netto na poziomach: 555 mln zł w I kwartale, 543 mln zł w II kwartale oraz 743 mln zł w III kwartale. Obecna sytuacja finansowa Grupy Azoty wymaga opracowania i wdrożenia planu restrukturyzacji, umożliwiającego ustabilizowanie pozycji finansowej Grupy. Zaraportowane w ostatnich kwartałach wyniki finansowe powodują, że Grupa Azoty podjęła trudną decyzję o ograniczeniu działań sponsoringowych. W pierwszej kolejności spółka poinformowała o niepodejmowaniu współpracy z Unią Tarnów ŻSSA w sezonie 2024. Pismo w tej sprawie zostało przekazane do Unii Tarnów ŻSSA 11 marca br.

Unia Tarnów dostała potężny cios

Ta informacja to jest potężny cios dla 3-krotnego mistrza Polski. Unia na Grupę Azoty mogła liczyć zawsze. W ostatnich latach zawodnicy mieli tak skonstruowane kontrakty, że pieniądze przelewał im bezpośrednio na konto sponsor. Co rok spółka przekazywała na żużlowców Unii około 3-4 milionów złotych.

Kiedy Unia budowała skład na 2024, to mocno liczyła na to, że nowa umowa z Grupą Azoty da jej 3,5 miliona złotych. Tyle potrzeba tarnowskiemu klubowi na przejechanie tego sezonu. Działacze zbudowali w listopadowym oknie transferowym mocny skład. Mają kilka gwiazd. Na same podpisy wyłożyli milion złotych. Na razie tylko na papierze. W klubie sądzono bowiem, że w marcu, najpóźniej kwietniu będzie nowa umowa z GA i wtedy nowi zawodnicy dostaną kasę.