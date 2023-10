Gruchnęła wiadomość i wtedy wysłał ofertę. Gwiazdy nie przebierały w środkach

Zostało jedno wolne miejsce. Zawalczył o nie skutecznie

Bellego zrobił wiele, żeby znaleźć się w składzie Unii. Zanim tam trafił, po rynku krążyły jego oferty, gdzie za podpis chciał nawet 350 tysięcy złotych. Do Tarnowa trafił ostatecznie za 200 tysięcy. Raz, że tych 350 nikt nie chciał mu dać, a dwa, że bardzo, ale to bardzo zależało mu na Unii, bo wszystko wskazuje na to, że będzie ona za rok bardzo stabilnym finansowo klubem.