Grube tysiące ładowane w dziecko. To zabawa dla bogatych

Żużel generuje ogromne nakłady finansowe nie tylko w tym dorosłym, pełni profesjonalnym wydaniu. Nawet uprawianie miniżużla wiąże się z potężnymi kosztami, które w większości ponoszą oczywiście rodzice. - Kredyty, pożyczki od znajomych, wybieranie sobie tego na co można sobie pozwolić, a na co nie. To norma - mówi nam rodzic jednego z miniżużlowców zapytany o realia prowadzenia kariery swojego dziecka. Na początku takiej przygody trudno liczyć na jakieś większe wsparcie sponsorskie i większość kosztów spada na rodzinę, która nie zawsze może sobie pozwolić na takie rzeczy.