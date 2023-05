Grube miliony wyrzucone w błoto. A takie mieli plany

W poprzednich latach ZOOleszcz GKM Grudziądz miał najtańszy zespół w PGE Ekstralidze. W kadrze byli zawodnicy z milionowymi kontraktami, ale to w żadnym razie nie był TOP10. Bo ci najlepsi (tacy za około 3 miliony) omijali GKM szerokim łukiem. Tomasz Gollob poszedł do Grudziądza, gdy nikt inny go nie chciał. Tak samo Nicki Pedersen.