Gruba kasa za kontrakt 19-latka. To będzie drogi transfer

Krawczyk jednym z najlepszych juniorów w Polsce

Lepszy pod tym względem jest tylko Wiktor Przyjemski - człowiek, o którym w ostatnim czasie mówi się i pisze wiele. To on ma być bohaterem głośnego transferu do PGE Ekstraligi. Wygląda jednak na to, że kluby z elity przyglądają się nie tylko jemu, bo wysoko stoją także akcje właśnie Jakuba Krawczyka.

Kilka klubów jest w potrzebie

Krawczykowi zostaną dwa lata startów w roli juniora, więc z pewnością będzie chciał przejść szczebel wyżej, rozwijać się i więcej zarabiać. Tym bardziej, że na awans z Arged Malesą w tym roku nie ma szans. A popyt na jego usługi jest i to duży. W potrzebie będzie Betard Sparta Wrocław, For Nature Solutions Apator Toruń i najpewniej Enea Falubaz Zielona Góra.

W tych klubach będą potrzebowali wzmocnień na pozycjach młodzieżowych. Najmocniej zdeterminowana będzie Sparta, która straci Bartłomieja Kowalskiego. We Wrocławiu Krawczyk mógłby rozwijać się pod okiem żużlowych mistrzów. To jeden z wielu argumentów przemawiających na rzecz byłych mistrzów Polski.

Swoją drogą Krawczyk będzie w naprawdę dobrej pozycji negocjacyjnej, bo przed nim jeszcze dwa lata startów w gronie juniorów, więc nie będzie to inwestycja tylko na jeden rok. Z drugiej jednak strony klub, który go zatrudni będzie musiał liczyć się z zapłatą ekwiwalentu za wyszkolenie, który oficjalnie wynosi 480 tys. zł. To najpewniej kwota do negocjacji, ale tak czy siak trzeba będzie głęboko sięgnąć do kieszeni.