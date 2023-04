Po transferze Mateja Zagara do ROW-u Rybnik błyskawicznie wzrosły akcje tego klubu. Niektórzy mówili nawet, że z takim składem rybniczanie mogą pokusić się o awans do PGE Ekstraligi. Bolesna weryfikacja przyszła jednak szybko. W pierwszym meczu przeciwko Arged Malesie w Ostrowie ROW przegrał jednym punktem, a kilka dni później wypadł bardzo słabo na własnym torze przeciwko Enea Falubazowi Zielona Góra.

Kibce już mają dość Zagara

Jeśli rzeczywiście tyle kosztowała jego umowa, to można powiedzieć, że jest ona na poziomie największych gwiazd ligi. A Zagar - przynajmniej na razie - do tego miana w ogóle nie może aspirować. Sam twierdzi, że problem jest ze sprzętem, choć w środowisku coraz częściej pojawiają się głosy, że to już tylko magia nazwiska.