Groźny wypadek Zmarzlika. Niepokojące wieści. Co z występem w finale?

Reprezentacja Polski. Bartosz Zmarzlik wróci do Polski? Co z finałem SoN?

- Było trochę znaków zapytania przed tymi zawodami, teraz jest ich mniej. Bartek po upadku nie czuje się jakoś bardzo źle, ale jutro będziemy wiedzieć, jak to wygląda. Zawsze wszystko wychodzi na drugi dzień. Wtedy też podejmiemy decyzję, czy Bartek wróci do Polski na chwilę, czy nie wróci - powiedział Dobrucki na gorąco po zawodach.



Zmarzlik i Dobrucki zadecydują, co dalej robić. Być może nasz mistrz poleci regenerować się do Polski i wróci do Manchesteru na sam finał. To jedna z opcji. Polacy przegrali bezpośredni bieg ze Szwedami i w końcowej klasyfikacji zajęli drugie miejsce z dorobkiem 37 punktów. Wspomniani Szwedzi zdobyli punkt więcej (38). Trzecią reprezentacją, która uzyskała przepustkę do finału, są Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi w wyścigu dodatkowym pewnie uporali się z Finami.



W finale rozstawieni są Brytyjczycy jako gospodarz turnieju. Finałową stawkę uzupełnią trzy zespoły z drugiego półfinału. 10 lipca na torze w Manchesterze zmierzą się: Czesi, Australijczycy, Norwegowie, Słoweńcy, Amerykanie, Duńczycy oraz Łotysze.