Groźny wypadek na PGE Narodowym. Polski klub w tarapatach?

Rafał Dobrucki, trener kadry narodowej, wybrał dziesięciu juniorów, którzy mieli za zadanie przetestować nawierzchnię toru na PGE Narodowym. Miała być to próba generalna przed zbliżającym się Grand Prix Polski w sobotę w stolicy naszego kraju. Nikt nie spodziewał się takiego scenariusza.

Problemy polskiego klubu. Kontuzja młodzieżowca?

Szymon Ludwiczak w swoim drugim starcie zanotował defekt motocykla. Sęk w tym, że nie zjechał na murawę tylko stracił kontrolę nad motocyklem. Uderzył w bandę przy prostej startowej i upadł na tor. Momentalnie pojawiły się przy nim służby medyczne i odwieziono go karetką do szpitala.

Stan zdrowia polskiego młodzieżowca nie jest obecnie znany. Gdyby się okazało, że jest kontuzjowany, to w klubie z Częstochowy pojawi się kolejny problem. Dość powiedzieć, że na ten moment znajdują się na dnie tabeli PGE Ekstraligi i nie wygrali do tej pory żadnego spotkania.

Ludwiczak w dwóch ostatnich meczach znalazł się w podstawowym składzie Krono-Plast Włókniarza. Widać, że zyskał zaufanie nowego trenera zespołu i wygryzł ze składu Kacpra Halkiewicza. Ten natomiast na Narodowym spisał się bardzo dobrze i za moment to on może wrócić do zestawienia meczowego.