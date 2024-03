Groźny upadek "złotego dziecka". Tajemnicze słowa menadżera

Żużel. Wiktor Przyjemski miał defekt. Dlatego się przewrócił

Przyjemski upadł wskutek defektu motocykla, jadąc na drugiej pozycji za plecami Bartosza Zmarzlika. - Silnik momentalnie stanął. Jak to mówimy naszym żargonem żużlowym, w środku była mielonka. W ułamku sekundy prostuje motor. Tym razem zabrakło szczęścia, o którym często wspominam w wywiadach, ale taki jest ten sport - wyjaśnia menedżer zawodnika.



18-latek w bydgoskim turnieju zajął 12. miejsce z dorobkiem pięciu punktów. Kryterium Asów jest turniejem towarzyskim, ale większość żużlowców podchodzi do niego na poważnie. Już wiele lat temu przyjęło się, że te zawody otwierają sezon w Polsce. - Do każdych zawodów podchodzimy profesjonalnie. W dodatku to był nasz tor i bydgoscy kibice. Patrząc na stawkę, 7-8 punktów było realnym celem. Gdyby nie ten defekt, zawody uznalibyśmy za udane. Szkoda. Zapominamy i jedziemy do przodu - podkreśla nasz rozmówca.



Ziębicki zdradził, że Przyjemski w niedzielę korzystał z zeszłorocznego sprzętu, na którym tak znakomicie spisywał się w lidze. - Ten sprzęt się sprawdzał. Mamy kilka takich silników. Nowe odebraliśmy już od RK Racing, za co przy okazji dziękujemy. Będą one w najbliższym czasie sprawdzane - przyznaje menedżer.