Groźny upadek przed startem ligi, źle to wyglądało. Kibice zamarli

Działo się we wtorkowym sparingu pomiędzy Tauron Włókniarzem Częstochowa a Innpro ROW-em Rybnik. Ze spotkania kibice najbardziej zapamiętają bieg szósty, w którym doszło do bardzo groźnego incydentu z udziałem zawodników gospodarzy. Totalnie bezradny Steve Goret nie zdołał ominąć upadającego na tor Kajetana Kupca i niestety przejechał mu po plecach. Zdarzenie wyglądało dramatycznie i to cud, że każdy z żużlowców wyszedł z kraksy bez szwanku.