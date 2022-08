Groźnie upadł w Polsce. Jego szwedzka drużyna bez niego przegrała

Indianerna Kumla - Dackarna Malilla 47:43

Choć menadżer Dackarny, Mikael Teurnberg, mógł stosować zastępstwo zawodnika za Macieja Janowskiego, to wiadomo nie od dziś, że ZZ-tka nie daje tyle, co żużlowiec, który jest zastępowany. Janowski zdobyłby najprawdopodobniej więcej, niż 7 punktów, a to byłoby kluczowe dla losów tego meczu.

Lejonen Gislaved - Smederna Eskilstuna 39:51

Spotkanie w Kumli było jedynym tak wyrównanym meczem w siedemnastej rundzie Bauhaus-Ligan. W Gislaved goście szybko pokazali, kto tu rządzi. Po pięciu biegach mieli już 12 punktów przewagi. Choć miejscowi nie poddali się i zmniejszyli prowadzenie gości do czterech "oczek" na krótko przed biegami nominowanymi (w biegu 12.), to goście w wyścigach trzynastym i piętnastym wyjaśnili sytuację, wygrywając dwukrotnie podwójnie i ustalając wynik spotkania na 39:51.

Piraterna Motala - Vastervik Speedway 55:35

Jeszcze mniej wyrównane było spotkanie w Motali, gdzie miejscowa Piraterna zdominowała drużynę z Vastervik, wygrywając 55:35. Goście zdołali wygrać drużynowo tylko jeden bieg - w wyścigu drugim przywieźli do mety cztery punkty. Na domiar złego nie zdobyli też punktu bonusowego - w wyścigu dodatkowym Piotr Pawlicki przyjechał do mety przed Fredrikiem Lindgrenem i to gospodarze cieszą się z dodatkowego punktu do ligowej tabeli.