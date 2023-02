Groził im brak licencji. Co za zmiana na stadionie

Gdy w 2021 roku podczas końcówki meczu z Unią Leszno awarii uległ jeden z słupów oświetleniowych na stadionie Falubazu, wydawało się że będzie to usterka do raczej szybkiego naprawienia. Nic bardziej mylnego. Cały następny sezon Falubaz jeździł wyłącznie przy świetle dziennym, bo oświetlenie nie działało, jak należy . Stad też nawet hitowe mecze fazy play-off odbywały się popołudniami, a nie przy sztucznym świetle, co wywołałoby dużo lepszy efekt.

W związku z tym władze polskiego żużla delikatnie sugerowały klubowi, że jeśli ten nie zajmie się na poważnie oświetleniem, może mieć problemy z licencją, gdyby awansował do PGE Ekstraligi, a przecież taki jest cel drużyny na sezon 2023. Podobny był już rok temu, ale wszystko zepsuły Wilki Krosno . A raczej to Falubaz sam sobie zepsuł. Po sezonie niemniej błyskawicznie wzięto się za wspomniane oświetlenie, tak aby uniknąć kłopotów po ewentualnym awansie. Budowane też jest odwodnienie liniowe .

Faworyt ligi ma lampy LED-owe

Falubaz bardzo poważnie podszedł do tematu awarii oświetlenia. Nie dość, że wyeliminowano usterkę jednego z słupów, to jeszcze zaczęto instalację o wiele lepszych i bardziej efektownych lamp typu LED. Tym samym infrastruktura na PGE Ekstraligę za moment będzie gotowa. Pytanie, co z zespołem. Falubaz będzie zdecydowanym faworytem ligi, ale nie takie duże marki już zawodziły. Konkurencja nie śpi, Polonia też chce awansować, bo jeśli tego nie zrobi, to straci Wiktora Przyjemskiego.