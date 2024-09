Grozi polskiemu klubowi, wynajął prawnika. Wielka kasa w tle

Maksym Drabik domaga się rozwiązania kontraktu z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Zawodnik w połowie sezonu 2024 podpisał wstępną umowę, ale teraz chce iść do INNPRO ROW-u Rybnik. Włókniarz nie mówi „nie”, ale chce 300 tysięcy za zerwanie umowy. Drabik wynajął prawnika i będzie szukał sposobu, żeby odejść za darmo. Włókniarz mówi, że puści go za darmo, ale nie do ROW-u, lecz do Cellfast Wilków Krosno.