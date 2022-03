Grozi mu odsiadka i nie tylko. Poprosił prawników o pomoc

Dariusz Ostafiński Żużel

Rosjanin Wadim Tarasienko został zawieszony nie tylko przez PZM (sankcje za rozpętanie przez Rosję wojny w Ukrainie), ale i rodzimą federację. Gdyby chciał wrócić do swojego kraju, to grozi mu więzienie za publiczną krytykę pod adresem Władimira Putina. Dużo większym problemem zawodnika jest jednak to, że nawet, jak polski związek go odwiesi, to nie będzie mógł jeździć.

Zdjęcie Wadim Tarasienko - zwycięzca turnieju / Tomasz Jocz / Flipper Jarosław Pabijan