Grozi mu bezrobocie. A tak się o niego bili

Polonia już go nie chce, a ROW czeka na obniżkę ceny

Polonia już nie chce Borowiaka. W zamian pozyskała Franciszka Majewskiego z Kolejarza Rawicz. ROW może by i wziął żużlowca, ale na pewno nie za te pieniądze. W Rybniku uważają, że jak mają wydać 550 tysięcy złotych (250 tysięcy za roczne wypożyczenie i 300 tysięcy za podpis zawodnika pod kontraktem), to wolą zainwestować w swoich juniorów. Jak cena znacząco spadnie, to może wrócą do rozmów. Na razie nie są zainteresowani.