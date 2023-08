Groźby w kierunku zawodników. Prezes nie wytrzymał. Tak nazwał hejterów

Kilka godzin po zawodach krajowy lider rzeszowian - Marcin Nowak w mediach społecznościowych zwrócił się do kibiców, którzy obrażali go w prywatnych wiadomościach. Polski żużlowiec nie był jedyną ofiarą złości fanów. Chamskie komentarze były skierowane również do obcokrajowców. Czoła hejterom postanowili stawić również działacze. Prezes Drymajło i menedżer Piskorz w programie Zapytaj Żurawia stanęli w obronie zawodników.

Drymajło o internetowych hejterach

Prezes Texom Stali kontynuował wypowiedź. - Jak wszedłem na te profile ludzi, którzy grozili i hejtowali, to są to takie internetowe ptysie. Trzeba to sobie uczciwie przyznać. Jeśli ktoś chce być gangsterem, to może niech gdzieś się wyżyje. Niech pójdzie do Tesco pojeździć wózkiem, niech jakoś poszarżuje, może wtedy ciśnienie zejdzie. Ktoś ma zapadniętą klatkę, a grozi komuś śmiercią. Jest to trochę słabe - zaznaczył działacz. - Najlepsze są wiadomości do zawodników zagranicznych w języku polskim. Oni nie wiedzą, co piszecie. Może to dla nich nawet lepiej. Nikt nie boi się konstruktywnej krytyki. Piszcie, będziemy się starali, bo klub jest przede wszystkim dla kibiców. Ale nie ma zgody na żaden hejt czy wyżywanie się na zawodnikach, którzy naprawdę chcą dobrze, tylko czasami nie wychodzi. Niektórzy za komentarze będą spodziewali się zawiadomień z prokuratury i tyle - wyznał Drymajło.