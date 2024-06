Gromy spadły na młodego zawodnika. Kibice wściekli, domagają się zmian

Żużel. Franciszek Karczewski zawodzi. Co się dzieje?

Karczewskiego wszyscy pamiętamy, jak z przebojem zadebiutował w lidze. Jako 16-latek potrafił rozstawiać po kątach bardziej doświadczonych zawodników i w sezonie 2022 dołożył całkiem sporą cegłę do awansu Cellfast Wilków Krosno. Po tym sukcesie z formą Karczewskiego zaczęło się dziać coś niepokojącego . W elicie miał imponujący debiut w Grudziądzu, później już zatracił wszystkie swoje atuty. Zaczął jechać pasywnie i przypominać karierę... Karola Żupińskiego. Wychowanek Wybrzeża Gdańsk również zaistniał tuż po debiucie w lidze, a im dalej w las, tym było tylko gorzej. Doszło do tego, że po zakończeniu wieku juniora nie znalazł dla siebie żadnego klubu. Karczewski oczywiście ma jeszcze czas na odbudowanie formy, ale w dotychczasowych meczach głównie zawodził. Dużo wyższą średnią obecnie ma Olivier Buszkiewicz, więc jeśli trener Bajerski zdecyduje się na zmianę w formacji juniorskiej, to zapewne padnie na wymianę wychowanka Włókniarza .

Kibice Abramczyk Polonii Bydgoszcz apelują: Majewski za Karczewskiego

Na szansę czeka Franciszek Majewski, który startuje przede wszystkim w zawodach DMPJ. W zmaganiach ligowych wystartował do tej pory tylko w jednym wyścigu. - Karczewskiego odstawić od składu, bo jest niewypałem. I tak za chwilę wróci do Częstochowy. - Majewski za Karczewskiego. - Karczewski na rezerwę. Nie widać u chłopaka żadnego progresu, a po sezonie odejdzie. Lepiej inwestować w naszego Franka Majewskiego - piszą kibice Polonii pod postem w mediach społecznościowych.



Czy w bydgoskim zespole są potrzebne zmiany w składzie? Polonia w dwumeczu z Arged Malesą zgarnęła bonus i w tej chwili znajduje się na trzecim miejscu w tabeli Metalkas 2. Ekstraligi. Kibiców niepokoją jednak trzy wyjazdowe porażki, z czego dwie wydarzyły się na przestrzeni tygodnia (42:48 w Poznaniu, 39:51 w Ostrowie). Na początku rozgrywek Polonia przegrała jeszcze w Krośnie (42:48).



W Bydgoszczy fani są przyzwyczajeni do skutecznych juniorów, bo w ostatnich latach za punkty odpowiadał Wiktor Przyjemski. Na Karczewskiego spada krytyka z uwagi na to, że nie jest w stanie zastąpić Przyjemskiego nawet w 40 czy 50 proc.