Żużel w Stanach Zjednoczonych po przejściu na sportową emeryturę przez Grega Hacncoka popadł w jeszcze większy marazm. Były mistrz świata nie porzucił jednak dyscypliny i szuka swojego następcy. Amerykanin stał się mentorem Broca Nicola, który w przyszłym sezonie powalczy o awans do Grand Prix.

Ostatni z wielkich amerykańskich żużlowców - Greg Hancock, karierę zakończył ponad rok temu. Multimedalista mistrzostw świata wcale nie rozstał się z dyscypliną na dobre. W swoich mediach społecznościowych pokazuje zdjęcia i nagrania z treningów z młodymi zawodnikami. Teraz skupia się przede wszystkim na rozwoju żużla w Stanach. Na razie jest problem ze znalezieniem godnych następców mistrza, choć jeśli wierzyć słowom Hancocka, na horyzoncie pojawia się ciekawe nazwisko.

To Broc Nicol. Nie jest to całkowicie nowa postać w środowisku, bo żużlowiec startował już w międzynarodowych imprezach oraz pojawiał się na przykład w lidze szwedzkiej. Na razie jednak jakąś specjalną formą nie błysnął. Nie jest też specjalnie młody, bo ma już 22 lata. Jednak teraz wziął go pod swoje skrzydła Greg Hancock. Utytułowany zawodnik pomaga mu w treningach i stał się jego mentorem.



- Zawsze świetnie pracuje się nad przyszłością amerykańskiego żużla - napisał na swoim Instagramie Hancock, a cały wpis opatrzył zdjęciem na motocyklu z Nicolem. - Ten gość ma talent - stwierdził mistrz świata z 1997, 2011, 2014 i 2016 roku.



Nicol w połowie grudnia zajął drugie miejsce podczas turnieju krajowego w Perris, który był miejscowym eliminatorem do startu w eliminacjach do Grand Prix w 2022. Awans uzyskało dwóch zawodników. Sa nimi właśnie Nicol i Max Ruml. Dla 22-latka to mały, ale ważny sukces, bo zajął wyższe miejsce niż na przykład Lucke Becker, który w Polsce ma podpisany kontrakt z Orłem Łódź.



Broc Nicol zatrudnienia w Polsce nie znalazł, ale niewykluczone, że niektórzy prezesi zwrócą uwagę na jego kandydaturę. Ma 22 lata, więc idealnie wpisuje się w rolę zawodnika na pozycję U-24. Poza tym ma rekomendację i wsparcie samego Hancocka. Na dziś trudno stwierdzić, na ile poważnie można traktować słowa byłego żużlowca, ale z drugiej strony wielki mistrz takich sformułowań nie rzuca w eter ot tak. W każdym razie dla światowego żużla dobrze byłoby, gdyby wreszcie pojawił się sensowy następca Hancocka. W innym wypadku żużel w Stanach stoi pod dużym znakiem zapytania.





Zdjęcie Broc Nicol., Luke Becker / Marcin Karczewski / Newspix

