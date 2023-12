Grand Prix w Toruniu. Motoarena, czyli największe sukcesy Polaków

Od wybudowania Motoareny i debiutu tego pięknego stadionu w Grand Prix cykl zawitał do Wrocławia, Gorzowa oraz Lublina, ale to turnieje w Warszawie i Toruniu są najhuczniej zapowiadane . Kibice na zawody w stolicy zawsze czekają wiele miesięcy, a w Grodzie Kopernika najczęściej wszystko się rozstrzyga (Grand Prix w Toruniu często zamyka cykl i po zawodach najlepsi żużlowcy odbierają medale).

Grand Prix w Toruniu. Biało-Czerwoni zajęli całe podium

Lepszego debiutu organizatorzy Grand Prix w Toruniu nie mogli sobie wymarzyć. Piękny obiekt, nadkomplet publiczności, wspaniała atmosfera i... historia napisana na oczach wszystkich ludzi obserwujących zawody. W wielkim finale wygrał Tomasz Gollob (wygrał wszystkie wyścigi), drugi był Norweg z polskim paszportem Rune Holta, a trzeci Jarosław Hampel. Stawkę zamknął Jason Crump. Publiczność wręcz oszalała, był to pierwszy taki przypadek w historii Grand Prix (w 2017 roku w Daugavpils ta sztuka została powtórzona przez reprezentantów Polski).



W 2010 roku turniej na Motoarenie był piątym w kalendarzu cyklu, ale wielu Polaków już wtedy zdało sobie sprawę, że może to być w końcu "ten" rok, w którym Gollob zdobędzie to, o co walczył przez wiele lat - indywidualne mistrzostwo świata. Tak się stało ponad trzy miesiące później. Legendarny polski żużlowiec tytuł zagwarantował sobie podczas przedostatniej rundy we włoskim Terenzano, a złoto odebrał na zakończenie cyklu w swojej rodzinnej Bydgoszczy.