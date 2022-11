Grand Prix w polu kukurydzy? Amerykanie wcisnęli nam kit

Mija kilka miesięcy i co? Odgrzewamy te same kotlety w identycznej kolejności. Nawet finałowa rudna znów odbędzie się w Toruniu. O przepraszam, łotewska Ryga zastąpiła Wrocław, ale raczej tylko dlatego, że stolica Dolnego Śląska dostała w zamian uwielbiany w Polsce Drużynowy Puchar Świata.

Szumne zapowiedzi okazały się mrzonką. Promotor, firma Discovery zarechotał nam się w twarz. Amerykanie wcisnęli nam kit, omamiono nas pięknymi wizjami, a my to łyknęliśmy jak pelikany. Napaliliśmy się na zmiany, chcieliśmy powiewu świeżości, a oni tylko przejechali się palcem po globusie. W harmonogramie nie uwzględniono już nawet Australii, której przywrócenie miało być symbolem nowego ładu.

Nie mam nic do Teterow, Vojens, czy Gorican. To bardzo urokliwe miasteczka, ale niestety ścigania jest tam tyle co kot napłakał. Z toru wieje setną nudą i jeśli chcemy sprzedać produkt pt. Speedway Grand Prix musimy ciągle szukać takich aren, aby one broniły się widowiskiem. Połóżmy jednorazową nawierzchnię choćby na środku pola kukurydzy w Niecieczy, ale nawet się nie zająknę, gdy zobaczymy tam 587 mijanek.