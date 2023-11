Grand Prix Polski na nowym obiekcie! To tylko kwestia czasu

Wiemy już, że w przyszłym roku cykl Grand Prix zawita do czterech polskich miast. Ostatecznie runda w Gorzowie Wielkopolskim dojdzie do skutku, choć przez dłuższy czas stała ona pod znakiem zapytania. W zamian za to kibice mieli obejrzeć najlepszych zawodników świata w Gdańsku na Polsat Plus Arenie.